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Галкин* раскрыл, по какому паспорту перемещается по миру

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), во время своего выступления в Нью-Йорке признался, что вынужден скрывать своё гражданство Израиля.

Галкин* раскрыл, по какому паспорту перемещается по миру
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Telegram-канал Mash, артист рассказал, что с паспортом еврейского государства ему не удалось въехать в 16 стран. При этом он не уточнил причину своих ограничений. Максим Галкин сообщил, что для посещения этих стран использовал кипрский документ.

Кроме того, юморист заявил, что Министерство иностранных дел России направило в Министерство иностранных дел Индонезии, где у него должен был состояться концерт, письмо с просьбой запретить ему въезд в страну.

По информации канала, на концерте Галкина охрана тщательно следила за тем, чтобы его не снимали на телефон.

Ранее стало известно о размере пенсии Аллы Пугачёвой.

Уточнения

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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