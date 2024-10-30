Галкин* раскрыл, по какому паспорту перемещается по миру

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Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), во время своего выступления в Нью-Йорке признался, что вынужден скрывать своё гражданство Израиля.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Telegram-канал Mash, артист рассказал, что с паспортом еврейского государства ему не удалось въехать в 16 стран. При этом он не уточнил причину своих ограничений. Максим Галкин сообщил, что для посещения этих стран использовал кипрский документ.

Кроме того, юморист заявил, что Министерство иностранных дел России направило в Министерство иностранных дел Индонезии, где у него должен был состояться концерт, письмо с просьбой запретить ему въезд в страну.

По информации канала, на концерте Галкина охрана тщательно следила за тем, чтобы его не снимали на телефон.

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Уточнения

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



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