Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт о правильной парковке: почему стоит заезжать задом
Иван Ургант может вернуться на ТВ в новогодние праздники
На курорте Роза Хутор появился еще один отель уровня 5 звезд
Урчание в животе: что его вызывает и как избежать
Константин Хабенский раскрыл, почему отказался играть в кино на Западе
Джонни Депп возвращается в Голливуд с Пенелопой Крус
Раскрыт баснословный гонорар дуэта Сергея Шнурова и Инстасамки
Почему собаки боятся фейерверков: важная информация для вас
Гремучая змея в деле: тайна её устрашающего шипения

Стал известен размер пенсии уехавшей из России Аллы Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва получает пенсию в размере 60 тысяч рублей. Об этом рассказала певица и светская львица Алёна Кравец.

Стал известен размер пенсии уехавшей из России Аллы Пугачёвой
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

В беседе с "АиФ" модель поделилась, что её уехавшая из России коллега получает доплату от мэрии Москвы в размере 30 тысяч рублей за звание народной артистки СССР. Кравец уверена в достоверности этих сведений, так как узнала о них от общих знакомых.

"Сбежавшая Примадонна не может использовать свою российскую пенсию — деньги находятся на русской банковской карточке, которая в Израиле не работает", — отметила светская львица.

Алёна Кравец также заявила, что Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), испытывают финансовые трудности из-за эмиграции. Артистке пришлось отказаться от многих вещей, чтобы оплачивать обучение детей за границей.

Ранее стало известно о финансовом состоянии Тома Холланда.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Садоводство, цветоводство
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй Аудио 
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Последние материалы
Стал известен размер пенсии уехавшей из России Аллы Пугачёвой
Эффективные методы борьбы с гипотонией без лекарств
Сладкие банановые чипсы: в чём их польза и как они вредят фигуре
Универсальный соус Бешамель: с чем его подавать и как правильно хранить
Николай Бурляев заявил, что Наталья Андрейченко боится не угодить тому миру, в котором живёт 
Дарсонваль: возвращаем молодость и красоту с помощью электричества
Гастроэнтеролог развенчивает мифы о фруктозе и увеличении веса
Неочевидные ошибки при тренировке пресса
Жгучая опасность на пляжах Пхукета: чем опасны португальские кораблики
Самые большие экзопланеты Вселенной: каков предел размера планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.