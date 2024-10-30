Стал известен размер пенсии уехавшей из России Аллы Пугачёвой

Народная артистка СССР Алла Пугачёва получает пенсию в размере 60 тысяч рублей. Об этом рассказала певица и светская львица Алёна Кравец.
В беседе с "АиФ" модель поделилась, что её уехавшая из России коллега получает доплату от мэрии Москвы в размере 30 тысяч рублей за звание народной артистки СССР. Кравец уверена в достоверности этих сведений, так как узнала о них от общих знакомых.
"Сбежавшая Примадонна не может использовать свою российскую пенсию — деньги находятся на русской банковской карточке, которая в Израиле не работает", — отметила светская львица.
Алёна Кравец также заявила, что Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), испытывают финансовые трудности из-за эмиграции. Артистке пришлось отказаться от многих вещей, чтобы оплачивать обучение детей за границей.
Ранее стало известно о финансовом состоянии Тома Холланда.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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