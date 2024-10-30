Николай Бурляев заявил, что Наталья Андрейченко боится не угодить тому миру, в котором живёт

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Бурляев в рамках проекта "Так сказать" высказался об актрисе Наталье Андрейченко, которая во время общения с пранкером Соряном, заявила, что любые высказывания про СВО она делает с оглядкой на возможность заработать на Родине.

Фото: YouTube канал Катунь 24 by Скриншот видео YouTube канала

Тогда звезда "Мэри Поппинс" призналась, что предпочитает посидеть временно тихо, чтобы не нажить сложности. Тем более, что она собралась продавать в России свою книгу.

"Наташенька живёт там, в том мире. Она чудный человек, у нас с ней очень добрые отношения были всегда. Она в том мире живёт, и если она здесь что-то скажет, что тому миру неугодно, она понимает, чем это окончится. А у неё там, видимо, уже и корни какие-то, и уже обжилась она там", — рассказал актёр.

На вопрос имеет ли право артист с большой буквы на молчание в такой ситуации, обычно очень строгий в плане морали Бурляев сделал скидку для своей коллеги по фильму "Военно-полевой роман".

Актёр заявил, что это личное дело каждого поступать так, как ему позволяют совесть, душа, понимание, генетика, мировоззрение и воспитание.

Уточнения

Ната́лья Эдуа́рдовна Андре́йченко (род. 3 мая 1956, Москва, СССР) — советская, американская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.