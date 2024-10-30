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Буду мыть туалеты в Америке: Мария Машкова боится, что сбудутся предсказания

Шоу-бизнес

Дочь Владимира Машкова, переехавшая в Америку, испытывает страх за своё будущее. Мария Машкова не может избавиться от тревоги. У неё подрастают две дочери и скоро им предстоит поступать в колледж.

Буду мыть туалеты в Америке: Мария Машкова боится, что сбудутся предсказания
Фото: YouTube канал CMP_media by Скриншот видео YouTube канала CMP_media, PDM

Всё это не может не вызывать у неё беспокойства, поскольку она не уверена, что у неё получится реализовать свой потенциал и вытянуть обучение детей в эмиграции.

По её словам, она, как мать и взрослая женщина, осознаёт, что на ней лежит ответственность за большую семью. Рядом с ней находится её супруг, и это, безусловно, придаёт ей сил, но не спасает от сомнений.

Мне очень страшно, что сбудутся все предсказания журналистов, которые остались в России и пишут, что я буду мыть туалеты. Страшно, что зачахну здесь, и у меня ничего не получится", — призналась невостребованная за океаном актриса

Уточнения

Машкова Мария Владимировна (род. 1985) — российская актриса.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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