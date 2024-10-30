2 ундециллиона рублей: российские телеканалы предъявили Google счёт с 36 нулями

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семнадцать российских телеканалов обратились в суд с требованием взыскать с компании Google компенсацию в размере двух ундециллионов рублей.

Фото: flickr.com by Энтони Квинтано, CC BY 2.0

Причиной иска на сумму с 36 нулями стала блокировка российских СМИ на платформе YouTube. В числе истцов — такие известные телеканалы, как "Звезда", "Первый канал", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "Россия-1", "Россия-24" и другие. Суд обязал компанию Google восстановить доступ к аккаунтам телекомпаний. В случае невыполнения этого требования сумма компенсации будет ежедневно увеличиваться.

Александр Хаминский, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области, прокомментировал ситуацию с выплатой штрафа, назначенного судом в России компании Google.

"Даже для неспециалистов очевидно, что Google не выплатит назначенный российским судом штраф. Во-первых, таких денег нет даже у одной из самых богатых компаний мира. Во-вторых, на сегодняшний день Google прекратил деятельность на территории Российской Федерации и без разрешения американских властей возобновлять её не планирует".

Уточнения

Google LLC — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.





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