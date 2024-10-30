Звезда сериала "Интерны" Александр Ильин госпитализирован

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Актёр Александр Ильин, известный по роли в сериале "Интерны" и как вокалист панк-группы "План Ломоносова", госпитализирован в московскую больницу.

Фото: сommons.wikimedia.org by riakursk.ru, CC BY 3.0

Артист внезапно почувствовал себя плохо дома, испытывая сильную боль внизу живота. Его немедленно госпитализировали, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Согласно имеющейся информации, жизни и здоровью Ильина ничего не угрожает.

Александр Ильин — талантливый российский артист, известный как актер театра и кино, а также как вокалист и автор песен панк-группы "План Ломоносова". Широкую известность ему принесла роль Семена Лобанова в сериале "Интерны". Он является представителем известной актерской династии Ильиных. В своем кинорепертуаре Александр собрал десятки ролей в таких популярных проектах, как "Царь", "Изображая жертву", "Ваша честь", "Чернобыль", "Трасса", "Закрыть гештальт" и многих других.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Ильи́н (род 22 ноября 1983, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, поэт, вокалист и автор текстов песен панк-группы «План Ломоносова».

