Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда нечем платить кредит: юрист рассказал, как договориться с банком
Фенхель: как это растение становится кладезем здоровья
Как продлить ресурс авто: простые советы для долгого пробега
Как правильно посадить чеснок осенью, чтобы хорошо укоренился и вырос крупным и здоровым
Эффект пространства и света: как правильно использовать зеркала в комнате
Ежи оказались на грани вымирания: во всём виноват человек
Тёплая и стильная зимняя обувь: как не ошибиться в выборе?
Фестиваль огней в Индии: какие опасности таит
Варенье из слив: густое и вкусное, а готовится очень просто

Песни SHAMANа стали частью учебного процесса в одной из российских школ

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В школе № 55 в Чите ученики теперь могут познакомиться с творчеством популярного исполнителя SHAMANа (Ярослава Дронова) наравне с классической музыкой. Песни певца включены в школьную программу по музыке, как рассказала преподаватель школы Татьяна Ларионова.

Песни SHAMANа стали частью учебного процесса в одной из российских школ
Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Учитель музыки рассказала, что они изучают историю страны, музыку и жанры в соответствии с федеральной рабочей программой. Она добавила, что они воспитывают музыкальную культуру детей на таких композиторах, как Михаил Иванович Глинка, Петр Ильич Чайковский и других.

Ларионова подчеркнула, что изучение как классических композиторов, так и современных музыкантов создаёт связь между прошлым и настоящим. Татьяна также отметила, что школьники 7-го и 8-го классов активно изучают текст песни Дронова "Я русский", анализируя его смысл и исполняя её хором.

Помимо песен SHAMANa, в программу включены композиции Олега Газманова и хиты группы "Любэ".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен, заслуженный артист Российской Федерации (2024).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Еда и рецепты
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём Аудио 
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Последние материалы
Как правильно посадить чеснок осенью, чтобы хорошо укоренился и вырос крупным и здоровым
Ежи оказались на грани вымирания: во всём виноват человек
Эффект пространства и света: как правильно использовать зеркала в комнате
Тёплая и стильная зимняя обувь: как не ошибиться в выборе?
Фестиваль огней в Индии: какие опасности таит
Варенье из слив: густое и вкусное, а готовится очень просто
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Россиянам объяснили принципы единовременных пенсионных выплат
Учёные объяснили природу мистического облака над плато Тайери
Актёр Юра Борисов номинирован на престижную американскую премию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.