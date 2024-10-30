Песни SHAMANа стали частью учебного процесса в одной из российских школ

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В школе № 55 в Чите ученики теперь могут познакомиться с творчеством популярного исполнителя SHAMANа (Ярослава Дронова) наравне с классической музыкой. Песни певца включены в школьную программу по музыке, как рассказала преподаватель школы Татьяна Ларионова.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Учитель музыки рассказала, что они изучают историю страны, музыку и жанры в соответствии с федеральной рабочей программой. Она добавила, что они воспитывают музыкальную культуру детей на таких композиторах, как Михаил Иванович Глинка, Петр Ильич Чайковский и других.

Ларионова подчеркнула, что изучение как классических композиторов, так и современных музыкантов создаёт связь между прошлым и настоящим. Татьяна также отметила, что школьники 7-го и 8-го классов активно изучают текст песни Дронова "Я русский", анализируя его смысл и исполняя её хором.

Помимо песен SHAMANa, в программу включены композиции Олега Газманова и хиты группы "Любэ".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен, заслуженный артист Российской Федерации (2024).



