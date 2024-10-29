Актёр Юра Борисов номинирован на престижную американскую премию

Российский актёр Юра Борисов номинирован на престижную премию "Готэм" в категории "Лучшая роль второго плана" за свою роль в фильме "Анора".
В номинации на награду, наряду с Борисовым, фигурируют такие известные актеры, как Гай Пирс, Киран Калкин и Кэти О'Брайан. Кинокартина также номинирована на премию за "Лучший фильм". Режиссер Шон Бэйкер претендует на награду "Лучший режиссер", а актриса Майки Мэдисон, сыгравшая роль Аноры, — на награду "Лучшая главная роль".
Церемония объявления лауреатов премии "Готэм" 2024 года состоится 2 декабря.
Юрий Александрович (Юра) Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра и кино. Лауреат премии «Золотой орёл» (2021) и «Золотой лист» (2013).
«Готэм» (англ Gotham Awards) — американская независимая кинопремия, вручаемая с 1991 года.
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