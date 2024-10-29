Алла Пугачёва прокомментировала новость о разводе с Максимом Галкиным*

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва высказалась по поводу заявлений о её расставании с Максимом Галкиным*.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Алла Пугачёва не прошла мимо новости, в которой сообщалось, что она якобы разводится с мужем Максимом Галкиным*.

Подобная клевета заставила Примадонну опровергнуть сообщения СМИ.

"О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете про нашу семью. Давайте ещё. Смелее, ребята! Нам нравится", — написала народная артистка России в "Инстаграме"*.

Свой пост звезда сопроводила фотографией, на которой она запечатлена в стильном образе в модных объёмных очках с позолоченными цепями.

Ранее Максим Галкин* поведал, как весело проводит время в Нью-Йорке в свободное от выступлений время.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).





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