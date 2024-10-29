Экс-участница Ленинграда Коган о сотрудничестве Шнурова и Инстасамки: хуже уже не будет

Бывшая солистка группы Ленинград Юлия Коган высказалась о решении сделать солисткой коллектива блогера Инстасамку.
Юлия Коган критически отнеслась к новости о том, что в группе Сергея Шнурова "Ленинград" теперь будет петь блогер Инстасамка.
Коган заявила, что группы "Лениград", по её мнению, уже не существует.
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров записал демоверсию песни с Инстасамкой.
"Поэтому там может быть Инстасамка, или кто угодно другой. Хуже, чем сейчас, уже не будет", — цитирует слова певицы "Вечерняя Москва".
Юлия отметила, что ей вообще неизвестен творческий потенциал Инстасамки.
Юлия Коган была солисткой музыкального коллектива Сергея Шнурова в период с 2010 по 2013-й год.
Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград».
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