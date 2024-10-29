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Экс-участница Ленинграда Коган о сотрудничестве Шнурова и Инстасамки: хуже уже не будет

0:55
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Ленинград Юлия Коган высказалась о решении сделать солисткой коллектива блогера Инстасамку.

Экс-участница Ленинграда Коган о сотрудничестве Шнурова и Инстасамки: хуже уже не будет
Фото: https://vk.com/instasamka by ВК-аккаунт Инстасамки is licensed under public doman

Юлия Коган критически отнеслась к новости о том, что в группе Сергея Шнурова "Ленинград" теперь будет петь блогер Инстасамка.

Коган заявила, что группы "Лениград", по её мнению, уже не существует.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров записал демоверсию песни с Инстасамкой.

"Поэтому там может быть Инстасамка, или кто угодно другой. Хуже, чем сейчас, уже не будет", — цитирует слова певицы "Вечерняя Москва".

Юлия отметила, что ей вообще неизвестен творческий потенциал Инстасамки.

Юлия Коган была солисткой музыкального коллектива Сергея Шнурова в период с 2010 по 2013-й год.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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