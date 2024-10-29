Продюсер объяснил падение гонораров в два раза солиста группы Ленинград

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров после очередного развода в два раза снизил сумму своих гонораров на корпоративы.
Перед самым напряжённым для артистов периодом новогодних праздников Сергей Шнуров неожиданно опустил ценовую планку на свои выступления почти в два раза.
Ранее Шнуров высказался о своём сотрудничестве с блогером Инстасамка.
"Когда разводится звездная пара, это считается хайпом и отличным поводом для заработков. Для звезд развод — повод поднять не только гонорары концертов, но и рекламных контрактов", — цитирует слова продюсера Сергея Дворцова URA. RU.
Эксперт в мире шоу-бизнеса рассказал, что в случае Шнурова развод пошёл не на пользу в его делах.
Другая ситуация сложилась с певцом Шаманом. Даже после развода с женой его гонорары за выступления стремительно растут, он много гастролирует и хорошо зарабатывает.
Согласно открытой информации 40-минутный корпоратив с участием Шнурова обойдётся в 200 тысяч долларов (около 18,5 млн рублей). Солист группы "Ленинград" ещё недавно лидировал в списке самых высокооплачиваемых артистов.
Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград».
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