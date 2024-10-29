Adidas и Канье Уэст: новая глава в сотрудничестве

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спортивный бренд Adidas достиг договоренности с рэпером Канье Уэстом, остановив все судебные процессы между ними. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: commons.wikimedia

На протяжении последних двух лет Adidas и Ye находились в нескольких судебных разбирательствах, вызванных антисемитскими высказываниями артиста.

"У нас больше нет открытых вопросов, и нет… денег, которые ушли бы в обе стороны", — высказался генеральный директор компании Бьорн Гюльден во время телефонной конференции с журналистами.

Тем не менее, детали сделки остались неизвестными. В марте сообщалось, что убытки Adidas, связанные со скандалом вокруг Канье Уэста, превысили 500 миллионов евро. Это первый случай с 1992 года, когда компания закончила финансовый год с убытками. На складах образовались залежи кроссовок Yeezy на сумму 1,3 миллиарда евро из-за резкого падения спроса после инцидента.

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977, Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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