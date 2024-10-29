Певец Роман Архипов заявил, что возвращение Валерия Леонтьева на сцену является мужественным поступком со стороны артиста, пишет издание "NEWS.ru".
Роман Архипов отметил, что Валерий Леонтьев — яркий и талантливый исполнитель.
"Безусловно, артист большой и яркий, талантливый певец, хороший. То, что возвращается — это здорово. Когда артист возвращается, значит это кому-то нужно, нужно зрителям", — заявил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что Валерий Леонтьев объяснил своё решение выступить в России.
Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996).
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Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.