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Певец Архипов назвал Леонтьева ярким и талантливым артистом

0:39
Шоу-бизнес

Певец Роман Архипов заявил, что возвращение Валерия Леонтьева на сцену является мужественным поступком со стороны артиста, пишет издание "NEWS.ru".

Певец Архипов назвал Леонтьева ярким и талантливым артистом
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Роман Архипов отметил, что Валерий Леонтьев — яркий и талантливый исполнитель.

"Безусловно, артист большой и яркий, талантливый певец, хороший. То, что возвращается — это здорово. Когда артист возвращается, значит это кому-то нужно, нужно зрителям", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Валерий Леонтьев объяснил своё решение выступить в России.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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