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Дюжев запрещает сыновьям смотреть Бригаду: как жестокие фильмы отражаются на психике детей

1:05
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев не разрешает своим детям смотреть фильмы про бандитов с его участием из-за жестоких сцен.

Дюжев запрещает сыновьям смотреть Бригаду: как жестокие фильмы отражаются на психике детей
Фото: https://vk.com/dmitriydujev by ВК-аккаунт Дмитрия Дюжева is licensed under public doman

Запрет Дмитрия Дюжева на просмотр жестоких фильмов детям оценил врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

Ранее психолог поделился советами по борьбе с осенней хандрой.

Специалист предупредил, что фильмы со сценами насилия могут нанести вред психике ребёнка и даже подростка.

"Они оказывают особенно сильную травматизацию в возрасте от четырех лет, когда ребёнок наиболее восприимчив и относится к информации без критики", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Психиатр отметил, что ребёнку может быть нанесена психологическая травма, которая может отразиться на качестве сна, вызвать тревожные и депрессивные переживания, спровоцировать сильные эмоциональные срывы.

Врач уверен, что жестокие кадры могут отразиться в памяти ребёнка и негативно повлиять на него в будущем.

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018). В числе известных актёрских работ Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», телесериал «Бригада» и другие.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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