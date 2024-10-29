Садальский дал совет по поиску потерянных денег: не появляются из ниоткуда

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал, что его подруга потеряла деньги.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поведал, что его знакомая пожаловалась на то, что спрятала деньги дома и забыла, куда именно.

Садальский дал дельный совет приятельнице.

"Нужно восстановить примерный ход событий примерно того дня, когда делала заначку. Деньги дома не появляются из ниоткуда, значит, были принесены домой и спрятаны сразу после захода в помещение", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Не исключил артист, что в таком случае может помочь лекарственный препарат "Танакан", предназначенный для стимуляции кровообращения в мозге и улучшения его работоспособности.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер.Заслуженный артист РСФСР (1991).

