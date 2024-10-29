Татьяна Буланова раскритиковала молодых артистов за звёздную болезнь

Певица Татьяна Буланова предупредила "зазвездившихся" артистов о последствиях.
Татьяна Буланова признала, что молодых артистов, страдающих звёздной болезнью, очень много.
Исполнительница хита "Не плачь" пожалела таких звёзд, которые о себе много возомнили. Она уверена, что когда к ним придёт настоящее осознание себя, то для них это будет трагедией.
Певица предостерегла начинающих артистов от ошибок самовосхваления.
"Это несчастные люди. И понимайте, как тяжело будет, когда это всё пройдёт, а это всё рано или поздно пройдёт", — объяснила Буланова на всероссийском фестивале "Имена России", куда приехало много юных дарований.
Ранее Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала Ирина Салтыкова.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), двукратная обладательница премии «Овация» (1992, 1994).
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