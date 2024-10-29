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Татьяна Буланова раскритиковала молодых артистов за звёздную болезнь

0:52
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова предупредила "зазвездившихся" артистов о последствиях.

Татьяна Буланова раскритиковала молодых артистов за звёздную болезнь
Фото: https://vk.com/bulanova.club by ВК-аккаунт Татьяны Булановой is licensed under public doman

Татьяна Буланова признала, что молодых артистов, страдающих звёздной болезнью, очень много.

Исполнительница хита "Не плачь" пожалела таких звёзд, которые о себе много возомнили. Она уверена, что когда к ним придёт настоящее осознание себя, то для них это будет трагедией.

Певица предостерегла начинающих артистов от ошибок самовосхваления.

"Это несчастные люди. И понимайте, как тяжело будет, когда это всё пройдёт, а это всё рано или поздно пройдёт", — объяснила Буланова на всероссийском фестивале "Имена России", куда приехало много юных дарований.

Ранее Татьяна Буланова заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала Ирина Салтыкова.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), двукратная обладательница премии «Овация» (1992, 1994). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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