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Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены

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Шоу-бизнес

Рэпер Натан перестал извиняться за измену жене и стал иронизировать над ситуацией.

Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

Рэпер Натан понял, что нужно менять тактику своего поведения в следующий раз, когда ему понадобится изменить супруге. Он учёл прошлые ошибки и пришёл к неожиданному выводу. 

"В следующей серии я поцелую: Лерчек, Звереву, Алану, Ольгу Бузову, Мишу Галустяна и акулу, которую поймал на обед", — пошутил рэпер в социальных сетях.

Он отреагировал на интервью блогера Лерчек, которая заявила, что была не единственным объектом ухаживаний музыканта на шоу "Звёзды в джунглях".

В интервью Алёне Жигаловой Валерия Чекалина заявила, что когда она пошла спать, Натан продолжил свои любовные похождения с другими женщинами, участвующими в проекте.

Уточнения

Рэп или исполнение рэпа (англ. rap, rapping), также известное как рифмование (rhyming), фристайл (freestyling, или в просторечии spitting), эмсиинг (emceeing) или MC’инг (MCing, M.C.’ing) — музыкальная форма вокальной подачи, включающая в себя «рифму, ритмичную речь и уличный жаргон», которая исполняется или произносится нараспев различными способами, как правило, под фоновый бит или музыкальный аккомпанемент.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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