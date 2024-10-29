Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены

Рэпер Натан перестал извиняться за измену жене и стал иронизировать над ситуацией.
Рэпер Натан понял, что нужно менять тактику своего поведения в следующий раз, когда ему понадобится изменить супруге. Он учёл прошлые ошибки и пришёл к неожиданному выводу.
"В следующей серии я поцелую: Лерчек, Звереву, Алану, Ольгу Бузову, Мишу Галустяна и акулу, которую поймал на обед", — пошутил рэпер в социальных сетях.
Он отреагировал на интервью блогера Лерчек, которая заявила, что была не единственным объектом ухаживаний музыканта на шоу "Звёзды в джунглях".
В интервью Алёне Жигаловой Валерия Чекалина заявила, что когда она пошла спать, Натан продолжил свои любовные похождения с другими женщинами, участвующими в проекте.
Рэп или исполнение рэпа (англ. rap, rapping), также известное как рифмование (rhyming), фристайл (freestyling, или в просторечии spitting), эмсиинг (emceeing) или MC’инг (MCing, M.C.’ing) — музыкальная форма вокальной подачи, включающая в себя «рифму, ритмичную речь и уличный жаргон», которая исполняется или произносится нараспев различными способами, как правило, под фоновый бит или музыкальный аккомпанемент.
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