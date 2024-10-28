Шнуров записал демоверсию песни с Инстасамкой

Солист "Ленинграда" Сергей Шнуров записал демоверсию трека с певицей Дарьей Зотеевой (Инстасамка).

Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Ранее стало известно, что девушка будет новой вокалисткой рок-группы.

Директор певицы считает, что скоро будут понятны результаты переговоров между Шнуром и Инстасамкой. Однако о чем они записали трек, не рассказал.

Представитель Шнурова тоже не раскрыл деталей, поскольку музыканты пока что обговаривают условия, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер, солистка группы “Ленинград”; ранее — инстаблогер.



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