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Валерия Федорович призналась, что разведена со вторым супругом

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Валерия Федорович, известная по роли в сериале "Кухня", официально подтвердила развод со своим вторым мужем.

Звезда сериала "Кухня" сообщила, что вопрос о том, кто отец ее сыновей, уже неактуален, поскольку они с бывшим мужем в разводе уже два с половиной года. Она подчеркнула, что отец активно участвует в жизни мальчиков, является замечательным человеком, и у них сохранились добрые отношения.

Валерия предпочла не комментировать причины расставания и сохранить детали их отношений в тайне.

В 2013 году Федорович вышла замуж за актера Максима Онищенко. К сожалению, их брак был недолгим, и пара рассталась спустя два года.

Сына Германа актриса родила в 2018 году от второго мужа, лицо и личность которого скрывала от публики. В 2020 году в семье родился второй сын — Савва.

Уточнения

«Ку́хня» — российский телесериал в жанре ситуационной комедии с элементами мелодрамы.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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