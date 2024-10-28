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Суд отклонил иск Анны Седоковой о разводе с Янисом Тиммой

2:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Седокова подала заявление в суд на развод, но не потребовала раздела имущества. Это может означать, что между Анной и Янисом нет серьезных финансовых разногласий. Суд пока не принял решение о разводе, оставив заявление Седоковой без движения.

Суд отклонил иск Анны Седоковой о разводе с Янисом Тиммой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В иске обнаружены несоответствия требованиям Гражданского процессуального кодекса. Если недостатки будут устранены в срок, установленный судом, иск будет принят. В противном случае иск будет возвращен.

Развод с Янисом Тиммой оказался для его супруги, Анны, непростым испытанием. Она столкнулась с волной сообщений от поклонников, умоляющих ее не бросать спортсмена. Сам Тимма, переживая разрыв, погрузился в депрессию. В социальных сетях он публиковал странные видео, вызывающие беспокойство: то он якобы глотал таблетки под клипы Анны, то намекал на то, что находится на высоком этаже здания. Такое поведение вызвало волну тревоги у его подписчиков.

42-летняя Седокова столкнулась с обострением крапивницы, вызванной стрессом. Для того, чтобы справиться с переживаниями, она решила полностью погрузиться в работу.

Анна объяснила, что не желает ничего комментировать и просит всех оставить ее в покое, подчеркнув, что не нуждается ни в ком и ни в чем, просто хочет заниматься музыкой и жить своей жизнью. Певица призналась, что устала от всего этого и не так сильна, как кажется, но она выдержит. Также певица отметила, что у нее есть дети и она сама, и она все решит. Анна эмоционально попросила не скидывать на нее все проблемы, объясняя, что ее выбор идти дальше связан с ее детьми, чьи сердца она создала.

Напомним, что певица и баскетболист, состоявшие в браке четыре года, не обзавелись общими детьми. Тем не менее, Тимма прекрасно ладил с детьми Седоковой от предыдущих отношений — сыном Гектором и дочерями Моникой и Алиной.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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