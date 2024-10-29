Дженнифер Энистон почтила память Меттью Пэрри в годовщину смерти актёра

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон поделилась архивными кадрами в память об актёре Меттью Пэрри.

Фото: https://www.instagram.com/jennifer.eniston by Инстаграм Дженнифер Энистон is licensed under public doman

Дженнифер Энистон опубликовала в "Инстаграме"* фотографии со своим коллегой и другом Мэттью Перри со съёмок легендарного сериала "Друзья".

На фото актёры из американского ситкома обнимаются и целуются. Свои снимки актриса разместила в честь годовщины со дня смерти Метью Перри, который погиб при загадочных обстоятельствах осенью прошлого года.

Прокуратура США в процессе расследования дела о гибели актёра пришла к выводу о том, что виновные в смерти звезды люди воспользовались его уязвимостью как зависимого человека и снабдили опасным для жизни препаратом.

Ранее сообщалось, что дом Мэттью Пэрри продали через год после смерти актёра.

Уточнения

Мэ́ттью Лэ́нгфорд Пе́рри (англ. Matthew Langford Perry; 19 августа 1969, Уильямстаун, Беркшир, Массачусетс, США — 28 октября 2023, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадо-американский актёр и сценарист, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» (1994—2004).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.