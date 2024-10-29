Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачная пряная грядка: советы по размещению и уходу
Как улучшить вкус отварной картошки
Аллергия не помеха: 5 пород кошек для комфортного соседства
Алла Пугачёва прокомментировала новость о разводе с Максимом Галкиным*
В исторической части Сеула для посетителей вводится комендантский час
Британские учёные выяснили, что с возрастом воробьи заводят меньше друзей
Названы главные опасности зимней езды на автомобиле
Строим парник: бюджетные решения для дачников
Стильный интерьер без больших затрат: простые советы

Садальский о мистических событиях перед смертью Караченцова: над ним витал рок

0:59
Шоу-бизнес

Станислав Садальский подметил удивительные совпадения в событиях, предшествующих смерти Николая Караченцова.

Садальский о мистических событиях перед смертью Караченцова: над ним витал рок
Фото: https://vk.com/club_karachencov by ВК-аккаунт Николая Караченцова is licensed under public doman

Садальский вспомнил о Николае Караченцове в день его юбилея. Актёру могло бы исполнится 80 лет, но он умер после тяжёлой автомобильной аварии в 2018 году.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пришёл к выводу, что у каждого человека своя судьба.

"Иногда мне кажется, над ним давно витал рок. И те две аварии в один и тот же день в одну и ту же дверь с разницей в 12 лет, и смерть в канун дня рождения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что после ДТП Караченцову было отмеряно 13 лет тяжёлой жизни. Актёр заявил, что поклонникам актёра было тяжело наблюдать телесериал под названием "Коля после аварии".

Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Еда и рецепты
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Последние материалы
Стильный интерьер без больших затрат: простые советы
Садальский о мистических событиях перед смертью Караченцова: над ним витал рок
Что такое тоник, как его применять, плюсы и минусы использования этого средства
Что сделать с рыбой, которая разваливается во время жарки и липнет к сковороде
Тренер: скручивания на пресс помогут сформировать талию
«Младший продинспектор был уличен в том, что брал взятки медом и зерном...» - писала газета «Гудок» 30 октября 1921 года
"Газпром" помог Венгрии снизить цены на газ и электроэнергию: они в 12 раз дешевле, чем в Швеции
Америка заявила о сокращении помощи Украине
Девушка-лунатик во сне купила на Wildberries товаров на 180 тыс рублей
Чеченцы могут массово отправиться в зону СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.