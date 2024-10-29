Садальский о мистических событиях перед смертью Караченцова: над ним витал рок

Станислав Садальский подметил удивительные совпадения в событиях, предшествующих смерти Николая Караченцова.
Садальский вспомнил о Николае Караченцове в день его юбилея. Актёру могло бы исполнится 80 лет, но он умер после тяжёлой автомобильной аварии в 2018 году.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пришёл к выводу, что у каждого человека своя судьба.
"Иногда мне кажется, над ним давно витал рок. И те две аварии в один и тот же день в одну и ту же дверь с разницей в 12 лет, и смерть в канун дня рождения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский отметил, что после ДТП Караченцову было отмеряно 13 лет тяжёлой жизни. Актёр заявил, что поклонникам актёра было тяжело наблюдать телесериал под названием "Коля после аварии".
Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).
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