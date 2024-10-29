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Садальский заявил, что отказался сниматься в сиквеле Белые росы из-за Караченцова

0:58
Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему отказался сниматься в продолжении советского фильма "Белые росы".

Садальский заявил, что отказался сниматься в сиквеле Белые росы из-за Караченцова
Фото: https://vk.com/club_karachencov by ВК-аккаунт Николая Караченцова is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" почтил память Николая Караченцова в день рождения артиста. Актёру могло бы исполнится 80 лет.

Он предположил, что причиной трагической аварии могло быть то, что актёр загнал себя, работая без отдыха, как и его персонаж в фильме "Детектив каменного века".

Заслуженный артист РСФСР отметил, что сознательно отверг предложение сниматься в сиквеле популярного советского фильма 1983 года режиссёра Игоря Добролюбова.

"Я отказался от съемок в продолжении "Белых рос" не из-за того, что сиквелы обычно провальны, а из-за Коли, потому что знал, что его уговорят, что он главный козырь", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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