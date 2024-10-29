Садальский заявил, что отказался сниматься в сиквеле Белые росы из-за Караченцова

Станислав Садальский объяснил, почему отказался сниматься в продолжении советского фильма "Белые росы".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" почтил память Николая Караченцова в день рождения артиста. Актёру могло бы исполнится 80 лет.
Он предположил, что причиной трагической аварии могло быть то, что актёр загнал себя, работая без отдыха, как и его персонаж в фильме "Детектив каменного века".
Заслуженный артист РСФСР отметил, что сознательно отверг предложение сниматься в сиквеле популярного советского фильма 1983 года режиссёра Игоря Добролюбова.
"Я отказался от съемок в продолжении "Белых рос" не из-за того, что сиквелы обычно провальны, а из-за Коли, потому что знал, что его уговорят, что он главный козырь", — написал Садальский в своём Telegram-канале.
Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).
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