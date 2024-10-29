Ксения Собчак похвасталась галстуком из волос: нужна смелость, чтобы носить

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак показала свой необычный аксессуар из человеческих волос.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фото в галстуке в виде сплетённых в косичку волос.

Журналистка объяснила, что галстук из волос следует отправить в "культ вещей".

Она рассказала, что на создание такого галстука Дэниела Розберри вдохновила канадская художница-сюрреалистка Мими Парент, которая украсила свою косу булавкой в 60-х годах.

Собчак объяснила, что основой для галстука служат искусственные пряди.

"Я считаю, чтобы носить такие вещи, абсолютно точно нужна смелость, а помимо хорошего вкуса ещё и чувство юмора", — поделилась своим мнение с подписчиками знаменитость.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.

