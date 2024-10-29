Давид Манукян, известный как блогер Дава, обратился к матери в день её рождения.
Давид Манукян опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с мамой Анной Манукян. Он преподнёс родительнице огромную корзину цветов.
"Мам, с днём рождения тебя. Спасибо, что ты у меня есть! Всё остальное лично", — гласит подпись под снимком.
На пост отреагировал композитор Игорь Крутой. Он оставил комментарий смайликами в виде красных роз и сердец.
Блоге Дава очень привязан к матери. Во время скандала, связанного с расставанием Манукяна с Ольгой Бузовой родительница блогера встала горой за сына, которого звезда "Дома-2" обвинила в неподобающем поведении.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.