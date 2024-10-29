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Блогер Дава трогательно поздравил маму с днём рождения

0:56
Шоу-бизнес

Давид Манукян, известный как блогер Дава, обратился к матери в день её рождения.

Блогер Дава трогательно поздравил маму с днём рождения
Фото: https://www.instagram.com/dava_m by Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public doman

Давид Манукян опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с мамой Анной Манукян. Он преподнёс родительнице огромную корзину цветов.

"Мам, с днём рождения тебя. Спасибо, что ты у меня есть! Всё остальное лично", — гласит подпись под снимком.

На пост отреагировал композитор Игорь Крутой. Он оставил комментарий смайликами в виде красных роз и сердец.

Блоге Дава очень привязан к матери. Во время скандала, связанного с расставанием Манукяна с Ольгой Бузовой родительница блогера встала горой за сына, которого звезда "Дома-2" обвинила в неподобающем поведении. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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