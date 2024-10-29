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Айза отреагировала на угрозу забрать у неё детей: квадробера тоже заберитe

0:43
Шоу-бизнес

Айза Долматова прокомментировала новость о том, что её могут лишить родительских прав после дебоша бывшего мужа, рэпера Гуфа.

Айза отреагировала на угрозу забрать у неё детей: квадробера тоже заберитe
Фото: https://vk.com/aizaliluna by ВК-аккаунт Айзы Долматовой is licensed under public doman

Айза Долматова нервно отреагировала на угрозу со стороны московского детского омбудсмена забрать у неё детей.

Такую реакцию спровоцировало видео, на котором Айза проверяет кошелёк их 14-летнего сына Сэма на наличие запрещённых веществ.

Айза опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлён рыжий кот.

"Квадробера тоже заберитe, омбудсмены, он тоже страдает", — написала под снимком Айза.

Ранее Айза призвала социальные органы заняться делами поважнее.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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