Айза Долматова прокомментировала новость о том, что её могут лишить родительских прав после дебоша бывшего мужа, рэпера Гуфа.
Айза Долматова нервно отреагировала на угрозу со стороны московского детского омбудсмена забрать у неё детей.
Такую реакцию спровоцировало видео, на котором Айза проверяет кошелёк их 14-летнего сына Сэма на наличие запрещённых веществ.
Айза опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлён рыжий кот.
"Квадробера тоже заберитe, омбудсмены, он тоже страдает", — написала под снимком Айза.
Ранее Айза призвала социальные органы заняться делами поважнее.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.