Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой

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Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского

факультета университета Синергия Любовь Ерофеева объяснила, почему не одобряет домашние "лотосовые" роды.

Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Эксперт не одобрила домашние лотосовые роды, о которых, по её признанию, мечтала участница группы "Фабрика" Сати Казанова, впервые ставшая мамой в 42 года.

Медик уверена, что роды в воду не являются физиологическими.

"Домашние роды могут проводить только очень опытные специалисты, когда возле дома женщины стоят две реанимационные бригады, детская и женская. Роды — это непредсказуемая вещь, могут пойти как угодно, могут остановиться, и ничего дома не смогут сделать. Это очень большой риск и для женщины, и для её малыша", — объяснила акушер-гинеколог в беседе с Pravda.Ru.

Она допустила только приём тёплой ванны для облегчения боли во время схваток.

Роды в воду эксперт категорически не рекомендует.

"Ребёнок попадает в воду, куда женщина и пописала, и испражнилась, условно говоря. Чушь собачья! Даже морские животные, морские млекопитающие для того чтобы рожать выходят на поверхность, они не рожают в воде", — рассказала врач.

Ерофеева раскритиковала и стремление не перерезать ребёнку пуповину после рождения, а ждать пока она сама засохнет.

"Как только ребёнок родился, у него уже нет никакой необходимости в пуповине. Он начинает дышать лёгкими. Ему пуповина не нужна. Поэтому она пересекается в первые же 20 минут после рождения", — рассказала специалист

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010).



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