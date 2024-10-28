Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и Франция будут поставлять ядерное топливо на АЭС Венгрии
Шокирующие авто-мифы, которые оказались правдой
Как кошачьи царапины могут обернуться болезнью
Запрет на вейпы и алкоголь: Мальдивы ужесточают правила для туристов
Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи
Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном
Как правильно ухаживать за кожей рук, чтобы избежать трещин?
Бонсай в домашних условиях: от новичка до мастера за несколько шагов
Учёные открыли новый потенциал 3D-печати из морской нержавейки

Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой

1:44
Шоу-бизнес

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского
факультета университета Синергия Любовь Ерофеева объяснила, почему не одобряет домашние "лотосовые" роды.

Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой
Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Эксперт не одобрила домашние лотосовые роды, о которых, по её признанию, мечтала участница группы "Фабрика" Сати Казанова, впервые ставшая мамой в 42 года.

Медик уверена, что роды в воду не являются физиологическими.

"Домашние роды могут проводить только очень опытные специалисты, когда возле дома женщины стоят две реанимационные бригады, детская и женская. Роды — это непредсказуемая вещь, могут пойти как угодно, могут остановиться, и ничего дома не смогут сделать. Это очень большой риск и для женщины, и для её малыша", — объяснила акушер-гинеколог в беседе с Pravda.Ru.

Она допустила только приём тёплой ванны для облегчения боли во время схваток.

Роды в воду эксперт категорически не рекомендует.

"Ребёнок попадает в воду, куда женщина и пописала, и испражнилась, условно говоря. Чушь собачья! Даже морские животные, морские млекопитающие для того чтобы рожать выходят на поверхность, они не рожают в воде", — рассказала врач.

Ерофеева раскритиковала и стремление не перерезать ребёнку пуповину после рождения, а ждать пока она сама засохнет.

"Как только ребёнок родился, у него уже нет никакой необходимости в пуповине. Он начинает дышать лёгкими. Ему пуповина не нужна. Поэтому она пересекается в первые же 20 минут после рождения", — рассказала специалист

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Дизайн и интерьер
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна Аудио 
Популярное
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй

Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.

Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Последние материалы
Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи
Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном
Израиль устроил геноцид палестинцев, потому что не знает свою историю
Как правильно ухаживать за кожей рук, чтобы избежать трещин?
Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой
Бонсай в домашних условиях: от новичка до мастера за несколько шагов
Учёные открыли новый потенциал 3D-печати из морской нержавейки
Как мифы о собаках подрывают их здоровье
Выращивание садовой земляники из семян: что нужно знать об уходе
В Польше хотят повысить тарифы на удобрения из России и Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.