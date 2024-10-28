Садальский почтил память Караченцова: Коле — 80

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Актёр Станислав Садальский поразмышлял над тем, каким бы был сейчас Николай Караченцов, если бы он дожил до 80 лет.

Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского, PDM

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что Караченцов, если бы не злополучная авария, сейчас находился бы в хорошей физической форме.

"Коле — 80. Каким бы он был сейчас, если бы не беда? Сильным, красивым. Востребованным. Окруженным толпой поклонниц. Как всегда", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский уверен, что 80 лет для мужчины это небольшой возраст. Он вспомнил, что Караченцов занимался спортом и всегда хорошо выглядел.

Актёр признал, что история не терпит сослагательного наклонения.

"С днем рождения, Коль. Помню, вспоминаю, грущу", — обратился к покойному коллеге Станислав Юрьевич.

Уточнения

Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).



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