Садальский почтил память Караченцова: Коле — 80

Актёр Станислав Садальский поразмышлял над тем, каким бы был сейчас Николай Караченцов, если бы он дожил до 80 лет.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что Караченцов, если бы не злополучная авария, сейчас находился бы в хорошей физической форме.
"Коле — 80. Каким бы он был сейчас, если бы не беда? Сильным, красивым. Востребованным. Окруженным толпой поклонниц. Как всегда", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский уверен, что 80 лет для мужчины это небольшой возраст. Он вспомнил, что Караченцов занимался спортом и всегда хорошо выглядел.
Актёр признал, что история не терпит сослагательного наклонения.
"С днем рождения, Коль. Помню, вспоминаю, грущу", — обратился к покойному коллеге Станислав Юрьевич.
Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).
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