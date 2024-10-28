Фломастерный рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за солидную сумму: мировой рекорд

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художественный набросок лидера группы "Кино" Виктора Цоя ушёл с аукциона за баснословные деньги.

Фото: The Blue Diamond Gallery is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

В пресс-службе аукциона VLADEY сообщили, что нашёлся покупатель на фломастерный рисунок Виктора Цоя. Артист нарисовал необычный арт под названием "Квадратноголовый человечек" в 1980-х годах.

Рисунок ушёл с аукциона за 8 миллионов рублей.

"Мировой рекорд! Лот 24* - рисунок Виктора Цоя! Его работы всегда привлекают внимание коллекционеров", — гласит пояснение пресс-службы.

На бумаге изображён схематичный человек, поглощающий фигурку красного человечка. За окном запечатлена бомбардировка с самолёта.

Уточнения

Ви́ктор Ро́бертович Цой (21 июня 1962, Ленинград, СССР — 15 августа 1990, 35-й километр трассы Р-126 Слока — Талси, Тукумский район, Латвия) — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр корейско-русского происхождения. Основатель и лидер рок-группы «Кино» оказал актёр Брюс Ли, кинообразу которого он подражал.



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