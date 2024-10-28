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Родившая дочь Сати Казанова уходит в декретный отпуск до весны 2025 года

0:47
Шоу-бизнес

Бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова отказалась от корпоративов более чем на полгода.

Родившая дочь Сати Казанова уходит в декретный отпуск до весны 2025 года
Фото: https://vk.com/satikazanova by ВК-аккаунт Сати Казановой is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 42-летняя Сати Казанова, которая на днях впервые стала мамой, отменила все свои выступления до апреля 2025 года.

Звезда отказалась от корпоративов и концертов, решив посвятить себя ребёнку. Единственной сферой занятий, которая оставила за собой Сати, заключается в духовных практиках.

Она будет учить женщин, как найти себе идеального возлюбленного, обрести смысл жизни и раскрыть свою сексуальную энергию.

Ранее Сати Казанова рассказала, как прошли её роды в окружении свечей и благовоний.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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