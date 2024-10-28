Стас Ярушин показал фото с новорождённым ребёнком и раскрыл имя малыша

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Стас Ярушин опубликовал снимок с новорождённой дочерью.

Фото: https://www.instagram.com/yarushinstanislav by Инстаграм Стаса Ярушина is licensed under public doman

Стас Ярушин разместил в "Инстаграме"* фото со старшими детьми и крошечным младенцем, который появился на свет в октябре этого года.

Актёр объяснил, что хотел скрыть от прессы факт рождения в его семье ребёнка, но у него это не получилось.

"Где-то "кранчик просочился" и дошло всё до СМИ. Да, месяц назад у меня родилась Сашка — Александра Станиславовна. Теперь я многодетный папуля", — с гордостью сообщил Стас.

Ярушина очень радует в его новом статусе то, что ему как многодетному отцу теперь можно парковаться бесплатно.

"Если увидите по-хамски припаркованную машину, знайте, это я", — пошутил артист.

Стас Ярушин состоит в браке с Алёной Харламовой. Они воспитывают дочь Стефанию (родилась в 2012 году), сына Ярослава (появился на свет в 2014 году) и теперь ещё малышку Александру.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Станисла́в Серге́евич Яру́шин (род. 14 января 1981, Челябинск, СССР) — российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. Участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности», чемпион Высшей лиги КВН 2002 года. Известен по роли Антона Мартынова в телевизионных сериалах «Универ».



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