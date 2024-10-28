Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые узнали толщину ледяного панциря крупнейшей луны Сатурна
Эффективные упражнения для мышц пресса
Как украсить сад суккулентами: советы и идеи для необычных клумб
Как приготовить нежное какао с ванилью на растительном молоке
Юрист назвал обязательное действие перед покупкой авто: не повторяйте ошибку Харатьяна
Клюква на даче: секреты посадки и ухода за лечебной ягодой
Осенняя альтернатива: селедка под шубой с тыквой и ароматной заправкой
В Новосибирском зоопарке дали имя детенышу леопардов
Создайте уют на даче: секреты шитья подушек для садовой мебели

Дочери Деми Мур и тяжелобольного Брюса Уиллиса стало хуже

0:56
Шоу-бизнес

Страдающей аутизмом наследнице голливудских звёзд Деми Мур и Брюса Уиллиса стало хуже.

Дочери Деми Мур и тяжелобольного Брюса Уиллиса стало хуже
Фото: https://www.instagram.com/demimoore by Инстаграм Деми Мур is licensed under public doman

В 2023 году 29-летней дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллуле поставили диагноз "аутизм".

О неполадках со здоровьем девушки стало известно из-за симптомов.

"Вещи, о которых большинство людей никогда не задумывается, — шумы, переполненные комнаты — всё это может казаться непреодолимыми препятствиями", — объяснила сестра Таллулы Румер.

в 25-летнем возрасте девушке пришлось пройти лечение в психиатрической клинике из-за обострившейся депрессии.

Таллула рассказывала, что прописанное ей лечение в виде стимулирующих препаратов помогло ей избавиться от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Сам Брюс Уиллис страдает тяжёлой формой деменции.

Уточнения

Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Деми́ Джин Гайнс (англ. Demi Gene Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико), профессионально известная как Деми́ Мур (англ. Demi Moore; [dəˈmiː ˈmɔːr], Деми́ Мор), настоящее имя Деметрия (Demetria) — американская модель, актриса и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Садоводство, цветоводство
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй Аудио 
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Красота и стиль
Ретинол: секрет молодости или опасная игра Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Последние материалы
Дочери Деми Мур и тяжелобольного Брюса Уиллиса стало хуже
Эффективные упражнения для мышц пресса
Как украсить сад суккулентами: советы и идеи для необычных клумб
Как приготовить нежное какао с ванилью на растительном молоке
Юрист назвал обязательное действие перед покупкой авто: не повторяйте ошибку Харатьяна
Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала!
Клюква на даче: секреты посадки и ухода за лечебной ягодой
Осенняя альтернатива: селедка под шубой с тыквой и ароматной заправкой
В Новосибирском зоопарке дали имя детенышу леопардов
Создайте уют на даче: секреты шитья подушек для садовой мебели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.