Дочери Деми Мур и тяжелобольного Брюса Уиллиса стало хуже

Страдающей аутизмом наследнице голливудских звёзд Деми Мур и Брюса Уиллиса стало хуже.
В 2023 году 29-летней дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллуле поставили диагноз "аутизм".
О неполадках со здоровьем девушки стало известно из-за симптомов.
"Вещи, о которых большинство людей никогда не задумывается, — шумы, переполненные комнаты — всё это может казаться непреодолимыми препятствиями", — объяснила сестра Таллулы Румер.
в 25-летнем возрасте девушке пришлось пройти лечение в психиатрической клинике из-за обострившейся депрессии.
Таллула рассказывала, что прописанное ей лечение в виде стимулирующих препаратов помогло ей избавиться от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Сам Брюс Уиллис страдает тяжёлой формой деменции.
Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
Деми́ Джин Гайнс (англ. Demi Gene Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико), профессионально известная как Деми́ Мур (англ. Demi Moore; [dəˈmiː ˈmɔːr], Деми́ Мор), настоящее имя Деметрия (Demetria) — американская модель, актриса и автор песен.
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