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Инстасамка станет новой солисткой группы Сергея Шнурова Ленинград

0:46
Шоу-бизнес

Дарья Зотеева, известная как блогер Инстасамка, займёт место солистки музыкальной группы "Ленинград".

Инстасамка станет новой солисткой группы Сергея Шнурова Ленинград
Фото: https://vk.com/instasamka by ВК-аккаунт Инстасамки is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал Mash, Сергей Шнуров пригласил на роль солистки своего коллектива Инстасамку.

Исполнительница хита "За деньги да" станет одной из очередных представительниц группы, в которой часто меняются солистки.

Сергей Шнуров якобы уже переговорил со звездой интернета и намерен презентовать с Зотеевой новый музыкальный альбом.

О сотрудничестве Шнурова и Инстасамки ранее сообщала Ксения Собчак. Журналистка решила, что таким образом основатель группы "Ленинград" отмечает свой развод с дочерью крупного уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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