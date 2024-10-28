У звезды Отчаянных домохозяек умерла новорождённая дочь после кесарева сечения

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Актриса Мэдисон Де Ла Гарза, известная по роли Хуаниты в сериале "Отчаянные домохозяйки", рассказала о трагедии в своей семье.

Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, PDM

У Мэдисон Де Ла Гарза рассказала, что у него скончалась дочь вскоре после рождения.

Знаменитость поделилась своей болью с подписчиками в социальных сетях.

"После экстренного кесарева сечения, мы с Райаном в первый и последний раз держали на руках нашу маленькую девочку", — сообщила актриса о своей личной трагедии, связанной с потерей ребёнка.

Она поблагодарила высшие силы за то, что они с мужем стали родителями ангела на небесах.

"Мама и папа любят тебя, милая", — обратилась актриса к умершей новорождённой дочери.

Де Ла Гарза состоит в отношениях с актёром Райаном Митчеллом.

Уточнения

Медисон Де Ла Гарза (англ. Madison De La Garza, род. 28 декабря 2001) — американская актриса, наиболее известная своей ролью Хуаниты Солис, дочери Габриэль Солис и Карлоса Солиса в сериале «Отчаянные домохозяйки». Также она снялась в ситкоме 2014 года «Очень плохая училка».



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