Кудрявцева отреагировала на новые ограничения для женщин в мусульманском мире

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Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что "Талибан"* запретил женщинам разговаривать.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/, CC0

Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях фрагмент новости Bild** о том, что женщинам в Афганистане, контролируемом движением "Талибан"*, запретили общаться не только с мужчинами, но и с другими женщинами в общественных местах.

Запрет коснётся и женщин-медиков, что существенно ограничит медицинскую помощь для населения. Представительницам слабого пола не позволяется даже беседовать с родственниками мужского пола. Предписание, которое действует с августа этого года, одобрил министр добродетели Халид Ханафи.

Кудрявцеву такая новость возмутила.

"Осталось женщин запретить - и заживут", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

* движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена

** газета Bild с весны 2022 года заблокирована в РФ решением Роскомнадзора.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارت‎, дари امارت اسلامی افغانستان) — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии.

