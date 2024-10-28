Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог: дубайский шоколад опасен для здоровья
Шнуров записал демоверсию песни с Инстасамкой
Лучшие процедуры для подтяжки и восстановления кожи на внутренней стороне бедра
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Дефицит йода стал все чаще проявляться у россиян. Как его восполнить?
Политолог Мухин: Трамп выдумал свою дружбу с Путиным
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Тысячи могил уничтожают по всей Польше
Маткапитал на покупку жилья: депутат разъяснил правила использования субсидии

Кудрявцева отреагировала на новые ограничения для женщин в мусульманском мире

0:56
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что "Талибан"* запретил женщинам разговаривать.

Кудрявцева отреагировала на новые ограничения для женщин в мусульманском мире
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/, CC0

Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях фрагмент новости Bild** о том, что женщинам в Афганистане, контролируемом движением "Талибан"*, запретили общаться не только с мужчинами, но и с другими женщинами в общественных местах.

Запрет коснётся и женщин-медиков, что существенно ограничит медицинскую помощь для населения. Представительницам слабого пола не позволяется даже беседовать с родственниками мужского пола. Предписание, которое действует с августа этого года, одобрил министр добродетели Халид Ханафи.

Кудрявцеву такая новость возмутила.

"Осталось женщин запретить - и заживут", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

* движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена

** газета Bild с весны 2022 года заблокирована в РФ решением Роскомнадзора. 

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارت‎, дари امارت اسلامی افغانستان) — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Домашние животные
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире Аудио 
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Дизайн и интерьер
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна Аудио 
Популярное
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй

Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.

Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Последние материалы
Шнуров записал демоверсию песни с Инстасамкой
Лучшие процедуры для подтяжки и восстановления кожи на внутренней стороне бедра
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Дефицит йода стал все чаще проявляться у россиян. Как его восполнить?
Политолог Мухин: Трамп выдумал свою дружбу с Путиным
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Тысячи могил уничтожают по всей Польше
Маткапитал на покупку жилья: депутат разъяснил правила использования субсидии
Макароны как в ресторане: секреты правильного приготовления
Исследование: контролируемый страх снижает тревогу и укрепляет социальные связи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.