Адвокат Любови Успенской ответила на обвинения друзей дочери певицы

Адвокат Любови Успенской отреагировала на нападки приятелей Татьяны Плаксиной.
Представитель Любови Успенской не согласна с обвинениями, которые сыплются на королеву русского шансона от друзей дочери певицы. Они обвинили звезду в жестокости по отношению к дочери.
Некий приятель Татьяны по имени Александр пожаловался, что за спиной у артистки стоит "мафия".
Адвокат знаменитости пояснила, что Успенская не намерена приносить извинения за то, что заботится о своей наследнице.
"Девочка уже однажды поехала свободно покататься. После этого ей собирали лицо многочисленные пластические и челюстно-лицевые хирурги страны", — рассказала историю юрист.
Ранее сообщалось, что на Любовь Успенскую написали заявление в полицию из-за угроз.
Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».
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