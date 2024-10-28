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Адвокат Любови Успенской ответила на обвинения друзей дочери певицы

0:52
Шоу-бизнес

Адвокат Любови Успенской отреагировала на нападки приятелей Татьяны Плаксиной.

Адвокат Любови Успенской ответила на обвинения друзей дочери певицы
Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Представитель Любови Успенской не согласна с обвинениями, которые сыплются на королеву русского шансона от друзей дочери певицы. Они обвинили звезду в жестокости по отношению к дочери.

Некий приятель Татьяны по имени Александр пожаловался, что за спиной у артистки стоит "мафия".

Адвокат знаменитости пояснила, что Успенская не намерена приносить извинения за то, что заботится о своей наследнице.

"Девочка уже однажды поехала свободно покататься. После этого ей собирали лицо многочисленные пластические и челюстно-лицевые хирурги страны", — рассказала историю юрист.

Ранее сообщалось, что на Любовь Успенскую написали заявление в полицию из-за угроз.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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