Лолита Милявская рассказала о полученной на сцене профессиональной травме

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Певица Лолита Милявская рассказала о плохом самочувствии в связи с болезнью.

Фото: https://t.me/lolitamilyavskaya by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Изнурённая и уставшая Лолита Милявская записала в "Инстаграме"* видео, в котором рассказала о своей болезни. Певица призналась, что некоторое время не могла выступать, отметив, что не могла не только петь, но и даже "мяукнуть" была не в силах.

Исполнительница хита "На Титанике" поведала также, что получила на сцене профессиональную травму, выбив зуб. Артистка пояснила, что это распространённый случай среди артистов, так как во время пения легко микрофоном ударить по зубам.

Лолита отметила, что зуб сначала получает трещины, а потом и вовсе вываливается. Сейчас звезда уже вернула себе зуб в ротовую полость.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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