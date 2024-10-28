Раскрыто финансовое состояние 28-летнего британского актёра Тома Холланда, сыгравшего Человека-паука

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Состояние молодого британского актёра Тома Холланда, известного по роли Человека-паука, оценивается в 25 миллионов долларов.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Тома Холланда в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает Life & Style, такого успеха он добился благодаря своим ролям в супергеройских фильмах (предполагается, что в общей сложности он заработал до пяти миллионов долларов за съёмки в нескольких частях "Человека-паука") и собственному бренду безалкогольного пива.

Его возлюбленная, актриса Зендея, также добилась немалого финансового успеха — на её счету, как пишут, 22 миллионов долларов.

Недавно Том Холланд оказался в центре скандала, когда не позволил поклонникам Зендеи сфотографироваться с ней и взять автограф. Девушка приехала на мероприятие, посвящённое презентации бренда его безалкогольного пива, где её ждали фанаты. Однако актёр в жёсткой форме оттолкнул собравшихся людей и увёл Зендею.

Ранее Евгений Кулик сообщил, что у него родится сын.

Уточнения

То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр.



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