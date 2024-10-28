Лариса Долина рассказала о своей особенной диете на мантах: вес уходит

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина наглядно показала, как она с целью похудения съедает блюдо народов Центральной Азии манты.

Фото: https://vk.com/albums-92465899 by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman

Лариса Долина продемонстрировала свою уникальную диету. Оказывается, народная артиста России худеет с помощью мант.

Она записала видео в социальных сетях, на котором кушает блюдо, состоящее из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте.

Звезда объяснила, что таким способом она пытается бороться с лишним весом. Спутник певицы отметил, что вес действительно уходит и предложил знаменитости съёсть ещё три штуки мант, чтобы вес вообще никогда не вернулся.

Долина активно борется с лишним весом. Она рассказывала, что прошла обследование крови, с помощью которого диетологи написали ей список запрещённых к потреблению продуктов.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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