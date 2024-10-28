Певице Натали спустя год после смерти мужа понадобилась помощь психологов: мой мир рухнул

Год назад, после смерти мужа, певица Натали почти перестала появляться на публике, посещать мероприятия и давать интервью. Она призналась, что у неё нет сил даже на то, чтобы следить за своей внешностью.

Фото: Соцсети Натали is licensed under Public domain

Артистка рассказала, что с уходом из жизни Александра Рудина её мир перевернулся. Он был не только её возлюбленным и отцом троих детей, но и продюсером, другом.

"Весь год я болею и с большим трудом собираю силы для концертов. Мне нужно кормить, учить и ставить на ноги своих детей. Но у меня нет сил ни на интервью, ни на заботу о своей внешности, ни на встречи с друзьями… Это очень тяжело. Я обратилась за помощью к психологам", — поделилась она с "Экспресс газетой".

В конце августа 2024 года стало известно, что исполнительница, потерявшая близкого человека, возвращается к концертной деятельности. Её стоимость за выступление варьируется от 500 тысяч рублей до миллиона в зависимости от места и масштаба мероприятия.

Ранее Адель также рассказала о проблемах со здоровьем.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск, Горьковская область), более известная как Натали́, — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса, телеведущая.



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