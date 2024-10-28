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Оскароносная певица Адель частично оглохла из-за редкой бактерии

Шоу-бизнес » Зарубежный

Оскароносная певица Адель столкнулась с неприятной болезнью, которая частично лишила её слуха. В интервью она поделилась своими переживаниями о лечении, которое оказалось сложным.

Оскароносная певица Адель частично оглохла из-за редкой бактерии
Фото: flickr.com by Kristopher Harris from Charlotte, NC, CC BY 2.0

36-летняя артистка рассказала, что боль, которую она испытывала, была сильнее, чем во время родов. Адель отметила, что заразилась редкой водной бактерией, и для лечения ей пришлось принимать антибиотики.

Мировая исполнительница поделилась, что врачам пришлось сменить несколько препаратов, чтобы справиться с проблемой.

"Со мной никогда раньше не случалось ничего подобного. Это была самая болезненная вещь, которую я когда-либо переживала. Это было хуже, чем роды. Сейчас всё в порядке, и это замечательно, но я немного оглохла на левое ухо", — цитирует Адель Mirror.

Напомним, что певица получила престижную премию "Оскар" за песню Skyfall, которая стала заглавной темой фильма о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл".

Ранее стало известно о воссоединении участниц группы "Тату".

 

Уточнения

Аде́ль Ло́ри Блу Э́дкинс (англ. Adele Laurie Blue Adkins; род. 5 мая 1988, Тоттенем, Англия), более известная мононимно как Аде́ль — британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми (из 25 номинаций) и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях «Альбом года» (21 и 25), «Запись года» и «Песня года» дважды.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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