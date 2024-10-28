Ксению Собчак пригласили на гроботерапию: с уважением к вашим достижениям

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Ксения Собчак получила официальное приглашение на гроботерапию.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксению Собчак захотели видеть на мероприятии под названием "Гроботерапия" (процедура похорон живого человека с терапевтическими целями). Туда журналистку позвал похоронный дом "Благо".

"С уважением к Вам и вашим достижениям в области общественной и социально-значимой деятельности приглашаем Вас принять участие в

мероприятиях "Гроботерапия" и "Ночь в похоронном Доме", — гласит текст приглашения.

Ксения Собчак отличилась с мужем Константином Богомоловым на своей свадьбе, куда молодожёны явились на катафалке.

Собчак уже устраивала себе "гроботерапию", снимая пародию на вирусный ролик в гробу во время пандемии коронавируса.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.

