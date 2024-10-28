Юлия Волкова и Лена Катина воссоединились для выступлений на корпоративах за многомиллионный гонорар

Экс-участницы группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина вновь объединились, чтобы выступать на корпоративах.

Фото: flickr.ru by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

Как сообщает Telegram-канал SHOT, за совместное выступление они запрашивают 15 миллионов рублей. При этом сольное исполнение старых хитов каждой из них обходится в 14 раз дешевле.

Волков и Катина готовы выступать как вместе, так и по отдельности. Лена Катина просит за свой 45-минутный концерт 1,1 миллиона рублей. В её репертуаре не только старые композиции, но и собственные авторские песни. У артистки нет особых требований к организаторам.

Юлия Волкова, в свою очередь, выдвигает более высокие требования. Она нуждается в трансфере к месту проведения мероприятия, стилисте-визажисте, воде и еде. Её выступление стоит чуть дороже, чем у бывшей коллеги — 1,2 миллиона рублей. Кроме того, ей необходимы комфортные рейсы для перелётов, трёхразовое питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримерке она ожидает рыбные, мясные, сырные закуски, фрукты, орехи, бутылку коньяка и дорогой текилы. Её концерт длится 40 минут.

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Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.



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