Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский военный в одиночку две недели оборонял важный объект
Собираем чемодан: из холодной осени — к теплому морю
Антипарос: забытый рай Греции
Можно ли есть персики кошкам: ответ ветеринаров
Луковая шелуха против вредителей: простой рецепт для защиты сада
Автоюрист о том, как правильно проверять автомобиль перед сделкой
Корнелия Манго раскрыла причину, по которой не могла забеременеть 10 лет
Как черные дыры растут и питаются: удивительные открытия
Хитрость, которая увеличит ваш расход калорий на прогулке

Юлия Волкова и Лена Катина воссоединились для выступлений на корпоративах за многомиллионный гонорар

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-участницы группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина вновь объединились, чтобы выступать на корпоративах.

Юлия Волкова и Лена Катина воссоединились для выступлений на корпоративах за многомиллионный гонорар
Фото: flickr.ru by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

Как сообщает Telegram-канал SHOT, за совместное выступление они запрашивают 15 миллионов рублей. При этом сольное исполнение старых хитов каждой из них обходится в 14 раз дешевле.

Волков и Катина готовы выступать как вместе, так и по отдельности. Лена Катина просит за свой 45-минутный концерт 1,1 миллиона рублей. В её репертуаре не только старые композиции, но и собственные авторские песни. У артистки нет особых требований к организаторам.

Юлия Волкова, в свою очередь, выдвигает более высокие требования. Она нуждается в трансфере к месту проведения мероприятия, стилисте-визажисте, воде и еде. Её выступление стоит чуть дороже, чем у бывшей коллеги — 1,2 миллиона рублей. Кроме того, ей необходимы комфортные рейсы для перелётов, трёхразовое питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримерке она ожидает рыбные, мясные, сырные закуски, фрукты, орехи, бутылку коньяка и дорогой текилы. Её концерт длится 40 минут.

Ранее Корнелия Манго высказала предположение о причинах, по которым она 10 лет не могла забеременеть.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Авто
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину Аудио 
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние Дмитрий Плотников Пир во время чумы или заслуженный отдых: уместны ли вечеринки и корпоративы в 2024 году Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Последние материалы
Корнелия Манго раскрыла причину, по которой не могла забеременеть 10 лет
Как черные дыры растут и питаются: удивительные открытия
Хитрость, которая увеличит ваш расход калорий на прогулке
Чего докопались? Сарик Андреасян заявил, что кто-то проплачивает критику в его адрес 
Никита Михалков дал совет уехавшим артистам
Эксперт: чтобы победить инфляцию, нужна сильная антимонопольная служба
Как использовать лаванду в кулинарии: вы об этом не знали
Слезы, которые лечат: как эмоции влияют на здоровье глаз и организм в целом
Как сделать идеальный чизкейк: добавьте эти ингредиенты
Как выбрать лучший корм для кошек: советы по питанию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.