Якубович признался, что получил трёхкомнатную квартиру в Москве с помощью обмана

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал, на какую хитрость он пошёл, чтобы получить квартиру в Москве.
Леонид Якубович поведал, что ещё во времена Советского союза прибег к обману, чтобы стать владельцем недвижимости в Москве. Телеведущий решил дать взятку чиновникам, однако вместо денег подложил у конверт нарезки из газет.
Он объяснил, что ему положено было получить двухкомнатную квартиру.
"А я вылупил фразу: "Если вы мне дадите трёхкомнатную, моя благодарность в пределах разумного будет безгранична", — рассказал звезда ТВ в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Леонид Аркадьевич вспомнил, что эта фраза воодушевила чиновника, которому он протянул конверт с газетной нарезкой.
"Он посмотрел, засунул его в тумбу и дал ключи от трёхкомнатной квартиры в Новогиреево", — признался Якубович.
Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002). Наиболее известен как многолетний ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес».
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