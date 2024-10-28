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Дженнифер Лоуренс впервые показала свою беременность на красной дорожке

0:55
Шоу-бизнес

32-летняя Дженнифер Лоуренс посетила премьеру документального фильма "Журавски против Техаса" на кинофестивале Американского института в Лос-Анджелесе. Недавно стало известно о её беременности и в последние полгода актрису редко видели на мероприятиях, пишет Инфогруппа ТУРПРОМ.

Дженнифер Лоуренс впервые показала свою беременность на красной дорожке
Фото: YouTube канал celebscope_one by Скриншот видео YouTube канала celebscope_one, PDM

На красной дорожке звезда "Голодных игр" появилась в лаконичном наряде, подчёркивающем её положение. К платью в стиле "тренч" с двумя рядами пуговиц она подобрала тёмный пояс, повязанный выше талии.

Дженнифер ждёт второго ребёнка от своего 40-летнего мужа Кука Марони. Пара уже воспитывает сына по имени Сай. Причём первая беременность далась ей нелегко. Ранее Лоуренс признавалась, что пережила два выкидыша: первый — в отношениях с Николасом Холтом, второй — уже после замужества с Куком.

Уточнения

Дже́ннифер Шре́йдер Ло́уренс (род. 15 августа 1990, Индиан-Хилс, Кентукки, США) — американская актриса и продюсер.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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