Корнелия Манго раскрыла причину, по которой не могла забеременеть 10 лет

Певица и экс-участница "Фабрики звёзд-7" Корнелия Манго в программе "Звёзды сошлись" на НТВ предположила, по какой причине 10 лет не могла забеременеть.
Артистка пояснила, что на протяжении многих лет они с мужем, Богданом Дюрдем мечтали о пополнении в семье, однако все попытки были безуспешны. Сама Корнелия Манго считает, что причиной для создавшихся проблем могла стать "слишком густая кровь".
"Возможно, у меня долго не получалось забеременеть, потому что у меня слишком густая кровь. Я знаю, что у каждой второй густая кровь. Возможно, после ковида. Это опасно тромбозами и непитанием плода. К этому важно относиться серьёзно", — заявила певица.
Корнелия Манго рассказала, что они с супругом пока не знают пол будущего малыша, однако она бы хотела родить девочку.
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«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.
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