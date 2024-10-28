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Никита Михалков дал совет уехавшим артистам

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист России Никита Михалков обратился к деятелям культуры и обычным гражданам, которые уехали из страны после начала специальной военной операции на территории Украины и теперь хотят вернуться обратно.

Никита Михалков дал совет уехавшим артистам
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, CC BY 4.0

Как сообщает РИА Новости, режиссёр подчеркнул, что многие богатые звёзды ошибаются, полагая, что их любят везде, даже за границей. Люди, которые раньше восхищались некоторыми артистами, теперь понимают, что те ценили лишь свою славу.

"Поэтому им нужно постараться, чтобы снова стать нужными, просто так ничего не бывает, это жизнь", — заявил Михалков.

Он также отметил, что граждане имеют право критиковать свою страну, но тогда не стоит жаловаться на трудности жизни за границей.

Ранее стало известно, что Алла Довлатова стала бабушкой.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, киноактёр, телеведущий, предприниматель, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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