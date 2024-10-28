Чего докопались? Сарик Андреасян заявил, что кто-то проплачивает критику в его адрес

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Весной этого года режиссёр Сарик Андреасян представил публике свою версию экранизации романа Александра Пушкина "Евгений Онегин", пишет StarHit.

Фото: YouTube канал Specialrole by Скриншот видео YouTube канала Specialrole, PDM

Фильм "Евгений Онегин" стал лидером кинопроката, и Андреасян не скрывает, что считает свою работу шедевральной. Хотя его подход к выбору исполнителей на главные роли не устроил многих зрителей. Возрастной актёр Виктор Добронравов в образе молодого повесы Онегина показался странным, а Татьяну в фильме сыграла жена Андреасяна.

"Во всех залах, где я смотрел, люди в конце аплодировали. Поэтому Добронравов, не Добронравов… Чего вообще докопались? Вон Марго Робби будет играть в "Грозовом перевале" героиню, которой 18 лет, а ей уже 40. Что же это никто не обсуждает? Это вообще не имеет значения", — считает 40-летний режиссер.

Режиссёр уверен, что его "Онегин" идеален, поэтому некие люди в киноиндустрии, не найдя за что зацепиться, оплатили вброс на тему возраста, чтобы сорвать триумфальный прокат картины.

"Это кто-то за деньги пиарил, чтобы фильм не выстрелил", — заявил режиссёр.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



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