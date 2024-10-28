Сарик Андреасян заявил, что станет российским Диснеем

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сарик Андреасян — один из самых успешных и продуктивных режиссёров в российском кино. Каждый год он создаёт по несколько фильмов, представляющих самые разнообразные жанры: от триллеров о маньяках до детских сказок.

Фото: YouTube канал MadonnaMur by Скриншот видео YouTube канала MadonnaMur, PDM

Режиссёр уделяет особое внимание детской тематике. Работает над экранизацией повести "Манюня", продюсирует фильмы "Домовенок Кузя", "Простоквашино" и готовит проект по мотивам сказки Пушкина. Он уверен, что его работы вполне могут конкурировать с американскими блокбастерами.

"Я сейчас снимаю сказку о царе Салтане. Колоссальные труды и деньги в это вкладываются просто потому, что я знаю — Голливуда нет. У меня есть мотивация сделать и дорого, и качественно, потому что могу занять нишу, грубо говоря, стать "Диснеем". Это будет мировое качество. Все делается с таким подходом, при котором один костюм шьется четыре месяца, а другой — шесть. Колоссальный труд!", — рассказал продюсер.

По словам режиссёра, мало кто так вкладывается в кинопроизводство. Многие просто берут в аренду мешковатые театральные костюмы, в то время как сейчас — самое время заявить о себе качественным, ярким контентом. Ведь отсутствие западных конкурентов на кинорынке даёт возможность отечественным фильмам привлекать больше зрителей и приносить высокие прибыли.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



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