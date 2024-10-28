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Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович

Шоу-бизнес

Композитор и продюсер Константин Шотович Меладзе лишился своего отчества при смене российского паспорта на украинский. Сейчас на Украине отчество считается советским рудиментом и не указывается в новых документах.

Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович
Фото: YouTube канал notNEWS-fake by Скриншот видео YouTube канала notNEWS-fake, PDM

Известно, что посольство Украины не выдаёт за границей паспорта мужчинам, не участвующим в боевых действиях. Однако для Константина Меладзе, гражданина Украины, который живёт в Италии, сделали исключение.

Отказавшись от российского паспорта, композитор не спешит расставаться с бизнесом в России и отчитался перед налоговой инспекцией о смене документа.

Уточнения

Константи́н Шо́тович Мела́дзе (род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер; заслуженный деятель искусств Украины (2012).

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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